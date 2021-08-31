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Artvin'de ormanda ayıyla selfie

Artvin Şavşat’ta taksi şoförü Gürsel Demir, yolcusunu bıraktığı köyden dönüşü sırasında ormanda önüne çıkan ayı ile selfie çekti.

Artvin’in Şavşat ilçesinde taksi sürücüsü Gürsel Demir, Kocabey köyünde yolcu bıraktı. Demir’in ilçeye dönüşü sırasında ormanda karşısına karşısına bozayı çıktı. Taksiden inen Demir, yaklaştığı ayı ile selfie çekti, o anlara ait görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

Görüntülerde Demir’in “Gel oğlum gel. Evet, gördüğünüz gibi 10 metre var aramızda, hiçbir şey yapmıyor. Ben de oturup onu izliyorum” dediği duyuluyor. Demir, “Ayının kaçabileceğini düşündüm, yanına doğru yaklaşınca rahat tavırları dikkatimi çekti. Birlikte poz verdik” dedi.

Etiketler ayı ayı ile selfie şavşat artvin
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