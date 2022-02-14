ASAL Şubat ayı anket sonuçlarını açıkladı: Barajı Sadece 4 parti geçebiliyor

ASAL Araştırma Şirketi, Şubat 2022 seçim anketi sonuçlarını açıkladı. Son ankete göre barajı sadece 4 parti geçebiliyor. İşte dikkat çeken anket sonuçları...

ASAL Araştırma Şirketinin 28 ilde 1502 kişi ile yaptığı ankette, yüzde 10 seçim barajını AK Parti, CHP, İYİ Parti ve MHP geçebildi.

ASAL Araştırma Şirketi, 7-10 Şubat 2022 tarihleri arasında 28 ilde 1502 kişi ile yaptığı araştırmanın sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

SADECE 4 PARTİ BARAJI GEÇEBİLİYOR

Ankete katılan vatandaşlara "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Soruya yanıt verenlerden yüzde 32.9’u AK Parti, yüzde 26.4’ü CHP, yüzde 12.0’si İYİ Parti, yüzde 10.5’i HDP ve yüzde 8,5’i ise tercihini MHP’den yana kullanacağını ifade etti. Ankette, DEVA Partisi'ne oy vereceklerini belirtenlerin oranı yüzde 2.5, Saadet Partisi’ne oy vereceğini belirtenlerin oranı yüzde 1,4, Gelecek Partisi'ne oy vereceklerin oranı ise yüzde 1.3 olarak belirlendi.

TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ SORUNU NEDİR?

Ankette vatandaşlara bir de “Sizce Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?” sorusu yöneltildi. Ankete katılanların yüzde 76,5’i bu soruya ekonomi ve hayat pahalılığı yanıtını verdi. Bunu yüzde 8,6 ile “İşsizlik” cevabını verenler takip etti. “Kovid-19” yanıtı ise yüzde 4,3 ile üçüncü sırada yer aldı. Yüzde 3’lük bir kesim ise bu soruya “Adalet, hukuk sisteminin eksiklikleri” cevabını verdi.