Asansör 3'üncü kattan zemine çakıldı: 5 yaralı
Gaziantep'te, asansörün 3'üncü kattan zemine düşmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Olay, öğle saatlerinde, Seyrantepe Mahallesi'ndeki 7 katlı apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, 3'üncü kattan inen, 5 kişinin içinde olduğu asansör, halatının kopmasıyla zemine düştü. Apartmandakilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Asansördekiler, itfaiyeciler tarafından çıkarılıp, sağlık ekiplerine teslim edildi. Hastaneye götürülen 5 yaralının durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.
DHA
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