Asgari ücret zammı tartışmaları büyüyor, TÜRK-İş Bakan Işıkhan'ı yalanladı!

Güncelleme:

2026 yılında uygulanacak olan asgari ücreti belirlemek için Asgari Ücret Tespit Komisyonu Türk-İş'in katılmadığı toplantılarını sürdürürken, Türk-İş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın "Tüm sendikalarla açık iletişim halindeyiz" sözlerini "Biz masada yokuz. Bizimle kimse görüşmedi" diyerek yalanladı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2026 yılının zamlı asgari ücretini belirlemek için gerçekleştirdiği toplantılardan ikincisi yarın yapılacak.

Ancak toplantı öncesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Bu yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na katılmayan Türk-İş, TBMM'de "Tüm sendikalarla açık iletişim halindeyiz" açıklamasını yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ı yalanladı.

Türk-İş Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, CNBC-e'ye yaptığı değerlendirmede Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın "taraflarla görüşüyoruz" sözlerine tepki gösterirken "İlk toplantı öncesi kendilerine neden katılmadığımızın gerekçelerini sunduk. Biz masada yokuz. Bizimle kimse görüşmedi" dedi.

Ağar, aynı noktada olduklarını, Komisyon toplantılarına katılmayacaklarını söyledi.

 

