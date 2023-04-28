Asgari ücrete seçim öncesi zam var mı ? Bakan açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, katıldığı bir yayında "Asgari ücrete zam olacak mı?" sorusuna yanıt verdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Habertürk'ten Kübra Par, Nagehan Alçı ve Nasuhi Güngör'ün sorularını yanıtladı.

Bakan Bilgin EYT başta olmak üzere taşeron işçilerle ilgili düzenlemeye, Emeklilerde oran çalışmasından asgari ücretlere, tarımsal işçilerden akademik personele değin bir dizi konularda önemli açıklamalarda bulundu.

"Asgari ücret konusunda Türkiye gerçekten çok duyarlı davrandı. Geçtiğimiz sene Temmuz ayında yeniden düzenleme yapmak zorunda kaldık. Fiyatlar asgari ücreti tahrip etti." diyen Bilgin şunları söyledi:

"Bu sene de kimsenin beklemediği zammı yaptık. Cumhuriyet tarihinin en yüksek dolar bazında maaşı verdik. 8 bin 500 lira yüksek bir para mı? Değil. Bunun altına düşmemesi için belirledik. Asgari ücreti yukarıya çektiğiniz zaman yüzde 50 zam yaptınız diyelim. Asgari ücretin üzerinde çalışanlar da işverenlerinden aynı oranda zam istiyorlar. Yüzde 50 olmuyorsa yüzde 25 oluyor. Bütün ücret sistemini yukarıya doğru değiştiriyoruz asgari ücretle. Asgari ücretin diğer ücretleri düzenleyici etkisi var. Temmuz'da bunu değerlendireceğiz. Şu anda rakam vermeyi düşünmüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuları bir seçim vaadi haline getirmediğini biliyoruz. Asgari ücret yılda 1 kez düzenliyor. Ama enflasyondan ötürü 6 ayda bir düzenledik. 8 bin 500 liranın reel etkisini Temmuz'da değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum."