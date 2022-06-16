Asgari ücrete zam gündemde mi? Erdoğan ile görüşen Türk-İş Başkanı Atalay'dan açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ı kabul etti. Atalay görüşme sonrası açıklama yaptı.

Asgari ücrete 2. kez zam yapılıp yapılmayacağı henüz netleşmedi.

Bu konuda tartışmalar sürerken sürpriz bir gelişme yaşandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ile AK Parti Genel Merkezi'nde bir görüşme gerçekleştirdi. Saat 18.05'te başlayan görüşme 20.00'de sona erdi.

Türk-İş Başkanı Atalay görüşme sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Güzel bir görüşme oldu. Kamuoyunun bildiklerini A'dan Z'ye anlatma imkanı bulduk. Cumhurbaşkanımız da bunlarla ilgili arkadaşlarımız çalışma yapıyor, önümüzdeki günlerde ilgili çalışmayı da kamuoyuyla paylaşacaklarını söyledi. Her ay enfalsyon rakamları açıklanıyor. Asgari ücret için Aralık'ı Ocak'ı beklemeyelim. Bununla ilgili biz Aralık ayı dışında asgari ücret tespit komisyonunu toplamadık. Ama şartlar öyle getirdi ki bırakın Aralık ayını Haziran ayında insanlar alım gücünü kaybetti. Önümüzdeki günlerde kamuoyuna müsbet bir haber verebiliriz bundan biz de memnun oluruz.

Asgari ücret yılbaşında yüzde 50,5 zamla 4 bin 253 liraya yükselmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı artışları ve diğer düzenlemelerle dar gelirlilerin alım gücünü biraz daha iyileştireceğiz" açıklaması yapmıştı.