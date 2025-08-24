  1. Anasayfa
Aşiret düğününde gelin ve damada 20 milyon lira ve 5 kilo altın takıldı

Güncelleme:

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde gerçekleşen aşiret düğününde, gelin ve damada 19 milyon 800 bin lira nakit ve 5 kilo altın takıldı.

Kars’ın Digor Aşireti’ne bağlı Ağlamaz ailesinden Vahap Ağlamaz’ın kardeşi Tahir Ağlamaz ve Aslı Demir çifti Gebze’de bir kapalı pazar yerinde yapılan düğünle dünya evine girdi. 5000’den fazla kişinin katıldığı düğünde, metrelerce uzayan halay zincirinin ardından aşiret geleneklerine uygun olarak takı masası da kuruldu.

Takı takmak için davetlilerin birbiriyle yarıştığı düğünde takılan para ve altınlar, ‘toy babaları’ adı verilen 15 kişiden fazla aile büyüğünün oturduğu masada sayıldı. Paralar iki büyük boy valize sığdırmakta zorlanıldı. 5000’den fazla kişi katıldı. Düğüne aşiret liderlerinden milletvekillerine, STK ve dernek başkanlarından iş insanlarına kadar binlerce kişi katılım sağladı. Davetliler arasında AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman ve CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler gibi isimler de yer aldı.

Damadın abisi Vahap Ağlamaz, “Türkiye’nin 81 ilinden ve dünyanın farklı ülkelerinden gelen misafirlerimiz oldu. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ederiz” dedi.

Düğün, gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eden halaylarla son buldu.

DHA

