AstraZeneca'dan aylar sonra koronavirüs itirafı: Nadir bir yan etkiye sahip olabilir

AstraZeneca, Oxford Üniversitesi ile birlikte geliştirdiği COVID aşısının nadir bir yan etkiye neden olabileceğini ilk kez kabul etti.

2021 yılının Nisan ayında olduğu Kovid aşısı sonrası beyninde pıhtı atan ve beynindeki kalıcı hasar nedeni ile çalışamayacak hale gelen iki çocuk babası Jamie Scott'un geçtiğimiz yıl ilaç devi AstraZeneca'ya dava açtı.

Aşı sonrası benzer sorunları yaşadığını iddia eden 51 kişi de mahkemeye gidince olay toplu bir davaya dönüştü. Avukatlar AstraZeneca-Oxford aşısının “kusurlu” olduğunu ve aşının bir çok aile üzerinde yıkıcı bir yan etki olduğunu öne sürüyor, AstraZeneca ise bu iddiaları şiddetle reddediyor.

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri başta olmak üzere aşı 50'den fazla ülkede kullanılan AstraZeneca aşısı Türkiye'de kullanılmamıştı.

ŞİRKET AYLAR SONRA İTİRAF ETTİ: AŞI TTS'YE NEDEN OLABİLİR

Şirket davaya Mayıs ayında verdiği ilk cevapta "Sorunun aşıdan kaynaklandığını kabul etmiyoruz" demişti, ancak yoğun hukuki çatışmaların ardından, Şubat ayında verdiği savunmada Oxford Üniversitesi ile birlikte geliştirdiği aşının nadir durumlarda TTS'ye neden olabileceğini itiraf etti.

TTS NEDİR, BELİRTİLERİ NELERDİR?

Özellikle AstraZeneca ve Johnson & Johnson gibi Kovid aşıları ile ilişkilendirilen Thrombosis with Thrombocytopenia Syndrome (TTS), kan pıhtılarının oluştuğu ve aynı zamanda trombosit sayısının düştüğü tıbbi bir durumdur. Bu pıhtılar, genellikle vücudun çeşitli bölgelerinde, özellikle beyin, karın veya bacaklardaki derin venler gibi büyük damarlarda oluşabilir.

TTS'nin mekanizması tam olarak anlaşılmamış olsa da, aşı ile bağlantılı olduğu düşünülen bir bağışıklık yanıtıyla ilişkilendirilmiştir. Özellikle, aşıdan sonra vücudun bağışıklık sistemi, trombositleri hedef alabilen antikorlar üretebilir ve bu da trombositopeniye (düşük trombosit sayısı) ve aynı zamanda kan pıhtılarının oluşumuna yol açabilir.

TTS'nin semptomları arasında şiddetli baş ağrısı, gözde görme problemleri, bacak veya kollarda ağrı ve şişlik, nefes darlığı, karın ağrısı ve kanama bulunabilir. TTS, çok nadir bir durumdur ve genellikle Covid-19 aşılarının milyonlarca dozundan sadece birkaçında görülür. Ancak, semptomlar ortaya çıktığında ciddi olabilir ve tıbbi müdahale gerektirebilir.

100 MİLYON EURO TAZMİNAT! ŞİRKETİN ÖDEME YAPMASININ ÖNÜ AÇILDI

AstraZeneca'nın Yüksek Mahkeme'ye hukuki savunma olarak yaptığı itiraf, ilaç firmasının, belirli yasal vakalarda ödeme yapılmasına yol açabilecek.

Yüksek Mahkeme'ye dava açan mağdurlar ve yakınları, değeri 100 milyon £'a kadar olduğu tahmin edilen tazminatlar talep ediyor.

Şimdiye kadar davaya müdahale etmeyi reddeden İngiliz hükümeti AstraZeneca'nın yasal masraflarını karşılama taahhüdünde bulundu.

"İNGİLİZ BİLİMİNİN ZAFERİ" OLARAK MÜJDELENMİŞTİ, ARTIK KULLANILMIYOR

Piyasaya sürüldüğü sırada dönemin başbakanı Boris Johnson tarafından "İngiliz biliminin zaferi" olarak müjdelenen aşı, artık Birleşik Krallık'ta kullanılmıyor.

Aşının kullanıma sunulmasından sonraki aylarda, bilim insanları aşının ciddi yan etkilerini tespit etmiş, daha sonra da AstraZeneca riskinin Kovid'in yarattığı zarardan daha ağır basması nedeniyle 40 yaşın altındakilere alternatif bir aşı teklif edilmesi önerilmişti.

50 MİLYONDAN FAZLA KİŞİYE UYGULANDI, 73 KİŞİ ÖLDÜ

Yapılan çalışmalarda pıhtılaşmanın görüldüğü vakaların yaklaşık üçte ikisinin kadın olduğu tespit edildi. Hayatını kaybedenlerin de 18 ila 79 yaşlarında olduğu verilendirildi. İngiltere'de 50 milyondan fazla kişiye uygulanan AstraZeneca aşısı, 73 ölüm ile ilişkilendiriliyor.