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Atatürk Anıtı'na baltayla saldıran dayı-yeğenden ''Mesih''li savunma

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Kayseri'de Atatürk Anıtı'na balta ile zarar veren Y.K. ile yeğeni Z.A.'nın ifadeleri ortaya çıktı. Y.K.'nin Hazreti İbrahim'i rüyasında gördüğünü ve kendisinin Mesih olduğunu söylediği öğrenildi.

Olay, Kurban Bayramı’nın ilk günü olan 16 Haziran saat 11.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Y.K. (59) ile Z.A. (31), balta ile Atatürk Anıtı'na vurmaya başladı. 

Meydanda görev yapan Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri 2 şüpheliye müdahale etti. Ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Dayı- yeğen oldukları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alınırken, ekiplerin yaptığı çalışmada anıtta 13 balta darbesi tespit edildi. Y.K. ve yeğeni Z.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kayseri'de Atatürk Anıtı'na balta ile zarar veren Y.K. ile yeğeni Z.A.'nın ifadeleri ortaya çıktı. Y.K.'nin Hazreti İbrahim'i rüyasında gördüğünü ve kendisinin Mesih olduğunu söylediği öğrenildi.

İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

Y.K. ile yeğeni A.'ın ifadeleri ortaya çıktı. İfadede Y.K.’nın Hazreti İbrahim’i rüyasında gördüğünü ve kendisinin Mesih olduğunu söylediği belirtildi.

Z.A.'ın ise dayısı K.'yı 'Mesih' olarak gördüğünü söylediği ifade edildi. Y.K. ve yeğeni Z.A.’ın ifadelerinde ayrıca, "Hazreti İbrahim'in putları yıktığı gibi biz de yıkmak istedik. Pişman değiliz" dediği belirtildi. 

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Etiketler Kayseri atatürk anıtı mesih
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