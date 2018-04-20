Advertisement Advertisement
Suriyeliler geri dönüyor ! Tören yapıldı...
Suriyeliler geri dönüyor ! Tören yapıldı...
Havalimanında 23 Nisan yoğunluğu... Tatilciler akın etti
Havalimanında 23 Nisan yoğunluğu... Tatilciler akın etti
Başbakan Yıldırım'dan olaylı derbi için ilk açıklama
Başbakan Yıldırım'dan olaylı derbi için ilk açıklama
Bir şehri ayağa kaldıran olay ! Gün yüzüne çıkarıldı
Bir şehri ayağa kaldıran olay ! Gün yüzüne çıkarıldı
Cep'te yeni tehlike: Whatsapp'tan gelecek bu mesajı sakın açmayın !
Cep'te yeni tehlike: Whatsapp'tan gelecek bu mesajı sakın açmayın !
CHP'nin adayı için tarih belli oldu !
CHP'nin adayı için tarih belli oldu !
Sanayi sitesinde büyük patlama: Ölü ve yaralılar var !
Sanayi sitesinde büyük patlama: Ölü ve yaralılar var !
Seçimde 2 pusula var... Cumhurbaşkanlığı pusulası nasıl olacak ?
Seçimde 2 pusula var... Cumhurbaşkanlığı pusulası nasıl olacak ?
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 20 Nisan 2018 16:15

Atatürk Havalimanı'nda hareketli anlar

Atatürk Havalimanı Hazerfan Ahmet Çelebi Camii bahçesinde şüpheli bir çanta polisi alarma geçirdi.

Atatürk Havalimanı'nda hareketli anlar
A+ A-

Atatürk Havalimanı Hazerfan Ahmet Çelebi Camii bahçesindeki şüpheli paket fünye ile patlatıldı. Çantadan battaniye ve kişisel eşyalar çıktı.

Atatürk Havalimanı Hazerfan Ahmet Çelebi Camii bahçesinde yeşil alan içindeki bir çantayı gören vatandaşlar polisi haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik şeridi çekerken bomba imha ekipleri de çalışma başlattı. Cuma namazı için gelen vatandaşları uyaran polis çantayı fünye ile patlattı. Çantanın içinden battaniye ve kişisel eşyalar çıktı. 

DHA

atatürk havalimanı , fünye , şüpheli , paket
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM