Atatürk Orman Çiftliği'nde yine imar değişikliği!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, beşli çeteden Limak için Atatürk Orman Çiftliği arazisinin imar planlarını değiştirdi. Limak’ın arazi üzerindeki tarihi çimento fabrikasını yıkmasının, ticaret ve konut alanı inşa etmesinin önü açıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Atatürk Orman Çiftliği’ne 1928 yılında inşa edilen Ankara Çimento Fabrikası’nın arazisinin imar planı değiştirildi.

Birgün gazetesinden İsmail Arı'nın haberinje göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı dün, Etimesgut ilçesindeki Atatürk Ormana Çiftliği (AOÇ) arazisinin 588 bin metrekarelik bölümünün imar planlarını değiştirdi. İmar planları değiştirilen arazi devlet ihaleleriyle bilinen Limak Holding’e ait. Ayrıca arazi üzerinde, 1928 yılında inşa edilen Ankara Çimento Fabrikası da yer alıyor.

İmar planı raporlarına göre, Limak’a ait olan 588 bin metrekarelik AOÇ arazisinin 261 bin metrekarelik bölümü konut alanı, yaklaşık 50 bin metrekarelik bölümü ticaret ve konut alanı, 12 bin metrekarelik bölümü ise özel eğitim alanı olarak belirlendi. Arazinin geri kalan kısmı ise anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise, dini tesis, sağlık alanı, park, otopark ve yol alanı olarak kullanılacak.

TARİHİ SİT ALANI

Ankara Çimento Fabrikası ve arazisi, 1989 yılında özelleştirilerek satıldı. Fabrikayı Fransız sermayeli Set Group, 25 Mart 2011 tarihinde Limak Holding’e bağlı Limak Batı Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne devretti. 2016 yılında ise Kültür Varlıkları Bölge Kurulu, fabrika alanının “kültür varlığı özelliği taşımadığını” saptadı. Kurul, fabrika alanında imar planı yapılabileceğine karar verdi.

İmar planı raporunda ise fabrikaya ilişkin, “Alan üzerinde 1928 yılında kurulan ve faaliyetine devam etmeyen çimento fabrikası bulunmaktadır. Planlama alanının yüzde 60’ı çimento fabrikası, yüzde 35’i ise çimento fabrikasına ait sosyal-idari tesisler ve depo-atölye alanlarıdır. Geriye kalan yüzde 5’lik alan ise ağaçlandırılmış sahadır. Çimento fabrikası 2017 yılında faaliyetlerine son vermiş ve söküm işlemleri devam etmektedir” denildi.

Öte yandan Atatürk Orman Çiftliği’nde yer alan arazi, 2023 Başkent Ankara Nazım İmar Planı’nda “Özel Proje Alanı ve Tarihi Sit Alanı” içerisinde yer alıyor.

AOÇ YÜZDE 39 KÜÇÜLDÜ

Plan raporunda yer alan bilgilere göre, Atatürk Orman Çiftliği, kurulduğu günden bu yana yasayla devir ya da satış yoluyla arazilerinin yüzde 39’unu kaybetti.

Çiftlik arazisi, geçen yıllarda yapılan Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve Millet Camii ile AK Partili eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in döneminde yaptırılan Ankapark projesi gibi çok sayıda projeyle yapılaşmaya açıldı.

Ayrıca Çiftlik arazileri, Sağlık Bakanı’nın kurucusu olduğu Medipol Üniversitesi gibi çok sayıda kuruma da tahsis edildi.

Birgün