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''Atatürk'e söylenenin 10'da 1'i Erdoğan'a söylense...''

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, canlı yayında, Ayasofya Camii’nde, imam Mustafa Demirkan'ın Atatürk'e lanet okumasını çok konuşulacak bir ifadeyle yorumladı: "Atatürk'e söylenenin 10'da 1'i Erdoğan'a söylense mahkemeye verir"

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, Halk TV'de yayınlanan “Sözüm Var” adlı programda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Terkoğlu, Ayasofya Camii’nde, imam Mustafa Demirkan'ın Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret etmesine sert tepki gösterdi. 

“Mesele sadece Atatürk değil bizim varoluş değerlerimiz” diyen Terkoğlu "Atatürk'e lanet okuyan imamın söylediğinin 10'da 1'i Erdoğan'a söylense mahkemeye verir” ifadelerini kullandı.

Etiketler Barış Terkoğlu Ayasofya Recep Tayyip Erdoğan mahkeme lanet hakaret Atatürk
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