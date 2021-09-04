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Atatürk’ü hedef alan Osmanoğlu’na tokat gibi yanıt

Atatürk’ü hedef alan Osmanoğlu’na tokat gibi yanıt

"Dedem Fatih Sultan Mehmed Han İstanbul'u besmele çekerek aldı, birileri gibi kafa çekerek değil" diyerek isim vermeden Cumhuriyet'in kurucusu Atatürk'e dil uzatan İkinci Abdülhamit’in torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu'na, Yusuf Haloçoğlu Osmanlı sarayına alınan içki miktarının yer aldığı tarihi belgelerle yanıt verdi.

Osmanlı Devleti Sultanı İkinci Abdülhamit'in torunu olarak bilinen Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e çirkin sözler sarf etti.

Osmanoğlu paylaşında, “Dedem Fatih Sultan Mehmed Han İstanbul'u besmele çekerek aldı, birileri gibi kafa çekerek değil” ifadelerine yer verdi.

Osmanoğlu'nun Atatürk'ü hedef alan çirkin paylaşımına  Türk Tarih Kurumu Eski Başkanı ve Kayseri eski milletvekili Yusuf Halaçoğlu yanıt verdi. Osmanlı döneminde saraya alınan şarap ve alkol miktarlarının olduğu belgeyi paylaşan Haloçoğlu şu notu düştü:

Sultan Abdülhamid’in torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, ”Dedem Fatih Sultan Mehmed Han İstanbul'u besmele çekerek aldı, birileri gibi kafa çekerek değil” demiş. Doğrudan Atatürk’ü hedef alıyor. Evet Fatih İstanbul’u besmeleyle aldı ama siz de kafa çekerek koca devleti batırdınız.

Etiketler abdülhamid kayıhan osmanoğlu osmanlı dedem Atatürk alkol içki yusuf haloçoğlu
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