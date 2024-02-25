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Atatürk’ün bugün çekilmiş kadar net yeni fotoğrafı ortaya çıktı

Atatürk’ün bugün çekilmiş kadar net yeni fotoğrafı ortaya çıktı
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100 yaşını deviren Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatından sadece 2 yıl önce çekilmiş ancak netliğiyle "sanki bugün çekilmiş gibi" dedirten yeni bir fotoğrafı ortaya çıktı.

17 Haziran 1936'da çekilen fotoğrafta Atatürk, manevi kızı Ülkü ve yakın arkadaşları ile Florya Köşkü'nde görüntüleniyor.

Güneşli bir havada çekilen fotoğrafta Bayındırlık Bakanı Ali Çetinkaya, Adalet Bakanı Şükrü Saracoğlu, Atatürk, Ülkü, Başyaver Mahmut Celalettin Üner (askeri üniformalı), Başvekil İsmet İnönü ve İçişleri Bakanı Şükrü Kaya'da Mustafa Kemal'in yanında yer alıyor.

Restore edile fotoğrafın netliği ise görenleri kendine hayran bıraktırıyor.

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