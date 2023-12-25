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Atilla Taş'ın tutuklanmasına neden olan görüntüler ortaya çıktı

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Şarkıcı Atilla Taş’ın, bir eğlence mekanından eşi ile dışarı çıkarıldıktan sonra işletmecilerle kavga ettikleri ve polise saldırdıkları ana ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Beşiktaş Köyiçi’nde bir barda gece saatlerinde eşi Meltem Taş ile birlikte eğlenen şarkıcı Atilla Taş iddiaya göre aşırı sarhoş olup çevresine rahatsızlık vermiş bunun üzerine eşiyle birlikte dışarı çıkarılmıştı.

Bunun üzerine Taş, işletmeciler ile kavga etmesi üzerine olay yerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri gelmişti.

Şarkıcı Atilla Taş’ın, bir eğlence mekanından eşi ile dışarı çıkarıldıktan sonra işletmecilerle kavga ettikleri ve polise saldırdıkları ana ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olaya müdahale eden polis ekiplerine de fiziki temasta bulunarak hakaret, tehdit ve küfür eden Atilla ve Meltem Taş gözaltına alınmış Atilla ve Meltem Taş emniyetteki işlemlerinin ardından "polise mukavemet”, “darp” ve “hakaret" suçlarından adliyeye sevk edilmişti.

Şarkıcı Atilla Taş’ın, bir eğlence mekanından eşi ile dışarı çıkarıldıktan sonra işletmecilerle kavga ettikleri ve polise saldırdıkları ana ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Atilla Taş tutuklanarak cezaevine gönderilirken, eşinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Şarkıcı Atilla Taş’ın, bir eğlence mekanından eşi ile dışarı çıkarıldıktan sonra işletmecilerle kavga ettikleri ve polise saldırdıkları ana ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerine ulaşılırken görüntülerde, eğlence mekanından dışarı çıkarıldıktan sonra polis ekiplerinin geldiği ardından Taş çiftinin polise saldırdığı görüldü.

Şarkıcı Atilla Taş’ın, bir eğlence mekanından eşi ile dışarı çıkarıldıktan sonra işletmecilerle kavga ettikleri ve polise saldırdıkları ana ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Çiftin polis merkezinde de taşkınlık çıkardığı anlar görüntülerde yer aldı.

Şarkıcı Atilla Taş’ın, bir eğlence mekanından eşi ile dışarı çıkarıldıktan sonra işletmecilerle kavga ettikleri ve polise saldırdıkları ana ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

İHA

Etiketler atilla taş tutuklanma atilla taş neden tutuklandı işte atilla taş'ın tutuklatan anlar
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