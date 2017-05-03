ATM dolandırıcılarının kilit ismi kadın çıktı

Adana merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, bankaların ATM'lerinde sistem açığı bularak girdikleri vadesiz hesaplardan kredi kartlarına 9 milyon lira aktardıkları iddiasıyla tutuklanan 20 kişiden biri olan Feray D.'nin, paraları nakde çevirmek için sözde şirket kurup bankalardan çok sayıda pos cihazı aldığı ortaya çıktı

Adana merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, bankaların ATM'lerindeki sistem açığından faydalanarak vadesiz hesaplar üzerinden kredi kartlarına 9 milyon lira aktardıkları iddiasıyla tutuklanan 20 kişiden biri olan kadının, paraları nakde çevirmek amacıyla kağıt üzerinde şirket kurup, çok sayıda bankadan pos cihazı aldığı ortaya çıktı.

Adana Cumhuriyet Savcılığı'na yaklaşık 1 ay, aralarında banka görevlilerinin de olduğu ve liderliğini Saltık Buğra K.'nin yaptığı ATM'den müşterilerin ek hesabı üzerinden dolandırıcılık yapıldığı ihbarında bulunulmuştu. Bunun üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü harekete geçerek, Adana merkezli Van ve Ankara'da yaptığı operasyonda 20 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan çalışmada zanlıların ATM üzerinden bankanın sistem açığını kullanarak ulaştıkları ek hesaplardan 9 milyon lirayı kredi kartlarına aktardıkları tespit edildi. Bu olaya karışan 1'i banka görevlisi, 1'i kadın 20 kişi tutuklanmıştı.

Şirketi kadın kurdu, dolandırılan paralar buradan aktarıldı

20 kişiyle birlikte tutuklanan tek kadın olan Feray D.'nin çete içindeki kilit isim olduğu ortaya çıktı. Çete üyelerinin, bankanın sistem açığını bularak ATM üzerinden girdikleri vadesiz hesaplardan çekip kredi kartına aktardıkları paranın nakde çevrilmesi için Feray D.'nin kağıt üzerinde bir şirket kurarak birden çok bankadan pos cihazı aldığı ortaya çıktı. Vatandaşın hesabından kredi kartına aktarılan bu 9 milyon lira da Feray D.'nin kurduğu şirket üzerinden kredi kartıyla alışveriş yapılıyormuş gibi çekim yapıldı. Çekilen bu paralar da bir bankada hesap oluşturularak buraya yatırıldı. Kadının ifadesinde, suçlamaları kabul etmeyerek, akrabasının kendisinden şirket kurması ricasında bulunduğunu ileri sürdüğü, yapılan dolandırıcılıktan haberi olmadığını söylediği öğrenildi.

4 çete üyesi Dubai’ye kaçmaya çalıştı

Bu arada polis takibe devam ederken, Ali G., Varol A., Mehmet A. ve Tayfun A.’nın çete liderinin haberi olmadan bankadaki görevlinin yardımıyla parayı çekip Duabi’ye gitmeyi planladığını tespit etti. Polis bunun üzerine operasyonu erkene alarak şafak vakti Ankara, Van ve Adana’da operasyon yaptı. Yapılan operasyonla birlikte hesaba da bloke konularak 6 milyon lira kurtarıldı. Polis çete üyesi 4 kişinin Dubai’ye gideceğinden haberi olmayan çete lideri Saltık Buğra K.’nin dolandırılmasını önledi. Bu durumu polisten öğrenen Saltık Buğra K.’nin şok olduğunu söylediği öğrenildi.