Meteoroloji açıkladı ! Kar yağışı devam edecek mi ?
Meteoroloji açıkladı ! Kar yağışı devam edecek mi ?
TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatı
TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatı
Dünyanın en şanssız insanı: 3 Ferrari'ye birden çarptı !
Dünyanın en şanssız insanı: 3 Ferrari'ye birden çarptı !
İstanbul'da yeni dönem ! İşte insansız otoparklar...
İstanbul'da yeni dönem ! İşte insansız otoparklar...
Erdoğan'dan ABD yaptırımları için flaş açıklama
Erdoğan'dan ABD yaptırımları için flaş açıklama
Uzmanlar korkutan uyarı: ''Deprem takvimi doldu''
Uzmanlar korkutan uyarı: ''Deprem takvimi doldu''
TBMM Başkanı Binali Yıldırım istifa edecek
TBMM Başkanı Binali Yıldırım istifa edecek
Bir bankadan daha faiz indirimi geldi
Bir bankadan daha faiz indirimi geldi
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 20 Aralık 2018 21:38

ATM'de sırasını verip gasp yaptı

Antalya'da ATM'de işlem yapar gibi davranıp kendi sırasını Elif K.'ya veren kişi, kadının çantasını çaldı.

ATM'de sırasını verip gasp yaptı
A+ A-

Antalya'da ATM'de işlem yapar gibi davranan K.A. kendisinden sonra gelen Elif K.'ye sırasını verip bekledi. İşlemin bitmesinin ardından ATM'den ayrılan Elif K'nin kolunun altında bulunan ve içinde 650 lira para kredi kartı ve kimlikler bulunan çantayı çalan K.A, hızla otomobile binip kaçtı.

Edinilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz 8 Kasım günü gecesi 23.55 sıralarında Konyaaltı ilçesi Altınyaka Kavşağı'nda ATM Parkta meydana geldi. ATM'de işlem yapar gibi davranan K.A. kendisinden sonra gelen Elif K.'ye sırasını verip bekledi. İşlemin bitmesinin ardından ATM'den ayrılan Elif K'nin kolunun altında bulunan ve içinde 650 lira para kredi kartı ve kimlikler bulunan çantayı çalan K.A, hızla otomobile binip kaçtı.

Kadının ihbarıyla inceleme başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, çevrede bulunan güvenlik kameralarından şüphelinin Döşemelatı ilçesinde pidecide çalışan K.A olduğunu ve Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine kaçtığını belirledi. K.A, Siverek ilçesinde saklandığı ikametinde yakalandı. 

Polisler tarafından Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen K.A, alınan ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. K.A'nın polise verdiği ifadesinde, "Sezon bitmişti. Parasız kalmamak için kapkaç yaptım" dediği ortaya çıktı. 

Öte yandan şahsın ATM önünde beklemesi ve işlem yapar gibi beklemesi güvenlik kamerasına yansıdı. 

İHA

antalya , gasp , atm , işlem
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM