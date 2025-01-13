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Avrasya Tüneli geçiş ücretine dev zam

Avrasya Tüneli geçiş ücretine dev zam
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İstanbul'un Asya ve Avrupa yakalarını birbirine bağlayan Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 44 oranında zam yapıldı.

Köprü ve otoyolların ardından Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine de zam geldi.

Yeni ücretlerle birlikte Avrasya Tüneli'nin tek yön geçiş ücretleri, otomobiller için 156 TL'den 225 TL'ye, minibüsler için 234 TL'den 337,50 TL'ye ve motosikletler için 60,8 TL'den 175 TL'ye çıkarıldı. Bu artışla birlikte, Avrasya Tüneli ücretlerine yüzde 44 oranında zam yapılmış oldu.

OTOYOL VE KÖPRÜ GEÇİŞ ÜCRETLERİNE ZAM GELMİŞTİ

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü tek yön otomobil geçiş ücreti 24 TL'den 47 TL'ye, Osmangazi Köprüsü geçişi otomobiller için 399 TL'den 795 TL'ye, Yavuz Sultan Selim Köprüsü 49 TL'den 80 TL'ye, 1915 Çanakkale Köprüsü 419 TL'den 795 TL'ye, Ankara-Niğde Otoyolu da 295 TL'den 590 TL'ye güncellendi.

Köprü ve otoyol geçiş ücretleri zamlandıKöprü ve otoyol geçiş ücretleri zamlandıEkonomi

 

Etiketler avrasya tüneli geçiş ücreti zam
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