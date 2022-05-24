Ayasofya'da skandal görüntü!

Ayasofya'ya giden bazı ziyaretçiler, tarihi yapıları kazıyıp poşetlere doldurmaya başladı. Görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.

Müzeden camiye çevrildikten sonra tahribat görüntüleriyle sık sık gündeme gelen Ayasofya'dan tepki çekecek bir görüntü daha geldi.

Bir sosyal medya kullanıcısı, Ayasofya duvarlarından parçalar koparıp poşete dolduran bir kişinin fotoğrafını paylaştı.

Ayasofya'nın tarihi ‘İmparator Kapısı' da geçen ay tahrip edilmişti. Sanat Tarihi Derneği Başkanı Şerif Yaşar, tahribatın ortaya çıkmasının ardından bir görevlinin kendisine, “İnsanlar oradan geçerken ellerini sürtüyorlar. Bazıları hatta oradan parça koparıp ağızlarına atıyorlar” dediğini aktarmıştı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü ise konuya ilişkin açıklamasında "İmparator Kapısı'nda bulunan ahşap madalyonun, ahşabın olağan sürecinden yıprandığını, ufak bir dokunma ile de tahribatın oluştuğunu" ve güvenlik zafiyeti bulunmadığını öne sürmüştü.

AYASOFYA'NIN TARİHİ

Ayasofya I. Justinianus tarafından, 532-537 yılları arasında İstanbul’un tarihî yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir patrik katedrali olup 1453 yılında İstanbul’un Osmanlılar tarafından alınmasından sonra Fatih Sultan Mehmet tarafından camiye dönüştürülmüştür. 1935 yılından beri müze olarak hizmet vermektedir. İşte Ayasofya hakkında detaylar…

AYASOFYA NE ZAMAN CAMİ OLDU?

İstanbul’un 1453’te Osmanlı Türkleri tarafından fethinden sonra, fethin sembolü olarak, derhal Ayasofya Kilisesi camiye dönüştürülmüştür, Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra Bakanlar Kurulu'nun 24 Kasım 1934 tarih ve 7/1589 sayılı kararıyla müzeye çevrilmiştir.