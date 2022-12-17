Ayder Yaylası’nın statüsü değiştirildi

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla Rize Çamlıhemşin’deki Ayder Yaylası’nın koruma statüsü değiştirildi. Kararla birlikte Doğal Sit Alanı “kesin korunacak hassas alan” olarak tescil edildi.

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde yer alan Ayder Yaylası’nın koruma statüsü Resmi Gazete’de yayımlanan kararla “kesin korunacak hassas alan” olarak değiştirildi.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararda şu ifadeler yer aldı: “Rize İli, Çamlıhemşin İlçesi sınırları içerisinde bulunan Ayder Yaylası Doğal Sit Alanı’nın koruma statüsünün değerlendirilmesi sonucunda, ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanın kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 109’uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.”