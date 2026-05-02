Aykut Erdoğdu'nun avukat eşi hakkında inceleme başlatıldı

İBB soruşturması kapsamında Marmara Cezaevi'ndeki duruşma çıkışında yapılan basın açıklaması yargıya taşındı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklu siyasetçi Aykut Erdoğdu'nun eşi ve avukatı Tuba Torun Erdoğdu hakkında inceleme başlattı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturması çerçevesinde tutuklu bulunan Aykut Erdoğdu'nun eşi ve aynı zamanda avukatı olan Tuba Torun Erdoğdu hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu.

stanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden 2025/318 esas sayılı davanın 30 Nisan 2026 tarihli duruşması sırasında yaşananlar, adli bir incelemeye dönüştü. Başsavcılık tarafından yapılan resmi açıklamada, tutuklu sanık Aykut Erdoğdu’nun avukatlığını üstlenen Tuba Torun Erdoğdu’nun duruşma devam ederken basın mensuplarına yaptığı açıklamalar mercek altına alındı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu incelemenin gerekçesi olarak Erdoğdu'nun basın açıklaması esnasında sarf ettiği sözleri gösterdi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Avukat Tuba Torun Erdoğdu’nun sarf ettiği sözler nedeniyle, Avukatlık Kanunu hükümleri de gözetilerek Cumhuriyet Başsavcılığımızca inceleme başlatılmıştır."

