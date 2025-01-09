Ayşe Ateş'ten Ülkü Ocakları Başkanı'na olay olacak rest

Ankara'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, Ülkü Ocakları Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ın İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'na yönelik sözlerine "Ne yaparsın Ahmet, Sinan gibi mi yaparsın" diye seslendi ?

Ülkü Ocakları Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik sarf ettiği "Biz seni topaç gibi kimlerin çevirdiğini biliyoruz" açıklamasına, 'kuduz köpek' ve "Git tasmanı tutanlara dansözlük yap, belanı bizden bulma" sözleriyle karşılık vermişti.

Yıldırım'a en dikkat çeken yanıt Ankara'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten geldi.

Ayşe Ateş, Yıldırım'ın tehdit ve hakaret videosunu alıntılayarak "Ne yaparsın Ahmet, Sinan gibi mi yaparsın?" diye sordu.