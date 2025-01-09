  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Ayşe Ateş'ten Ülkü Ocakları Başkanı'na olay olacak rest

Ayşe Ateş'ten Ülkü Ocakları Başkanı'na olay olacak rest

Ayşe Ateş'ten Ülkü Ocakları Başkanı'na olay olacak rest
Güncelleme:

Ankara'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, Ülkü Ocakları Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ın İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'na yönelik sözlerine "Ne yaparsın Ahmet, Sinan gibi mi yaparsın" diye seslendi ?

Ülkü Ocakları Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik sarf ettiği "Biz seni topaç gibi kimlerin çevirdiğini biliyoruz" açıklamasına, 'kuduz köpek' ve "Git tasmanı tutanlara dansözlük yap, belanı bizden bulma" sözleriyle karşılık vermişti.

Yıldırım'a en dikkat çeken yanıt Ankara'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten geldi.

Ayşe Ateş, Yıldırım'ın tehdit ve hakaret videosunu alıntılayarak "Ne yaparsın Ahmet, Sinan gibi mi yaparsın?" diye sordu.

 

Etiketler ayşe ateş sinan ateş Ahmet Yiğit Yıldırım müsavat dervişoğlu tehdit rest
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Mauro Icardi'nin Wanda Nara'dan intikamı çok acı oldu: İşte Icardi'nin yeni aşkı Mauro Icardi'nin Wanda Nara'dan intikamı çok acı oldu: İşte Icardi'nin yeni aşkı 160 milyon dolarlık kriz... Roberto Carlos evsiz kaldı! 160 milyon dolarlık kriz... Roberto Carlos evsiz kaldı! Eski AK Partili isim ''Erdoğan'ın Anayasa'daki rahatsız olduğu maddeleri'' açıkladı Eski AK Partili isim ''Erdoğan'ın Anayasa'daki rahatsız olduğu maddeleri'' açıkladı Hava buz kesecek! Yağmur ve kar yağışı geri dönüyor Hava buz kesecek! Yağmur ve kar yağışı geri dönüyor Doğada ölen ve kaçak avcıların vurduğu hayvanlar burada sergileniyor Doğada ölen ve kaçak avcıların vurduğu hayvanlar burada sergileniyor Ankara'da genç kadına sokak ortasında tecavüz girişimi! Ankara'da genç kadına sokak ortasında tecavüz girişimi! Zafer Parti'nin tek belediyesi Bahçeli'nin ismini caddeden kaldırdı Zafer Parti'nin tek belediyesi Bahçeli'nin ismini caddeden kaldırdı Jose Mourinho için bomba ayrılık iddiası Jose Mourinho için bomba ayrılık iddiası Yangın hızla yayıldı... Kan donduran can pazarı kamerada! Yangın hızla yayıldı... Kan donduran can pazarı kamerada! Survivor 2'ncisi 2'nci haftada adaya veda etti Survivor 2'ncisi 2'nci haftada adaya veda etti
Türkiye'nin ünlü kolejinde cinsel istismar iddiası; öğretmen tutuklandı Türkiye'nin ünlü kolejinde cinsel istismar iddiası; öğretmen tutuklandı Tüm memur ve sözleşmeli personelden kesilecek yemek ücretleri belli oldu Tüm memur ve sözleşmeli personelden kesilecek yemek ücretleri belli oldu Sosyal medyayı karıştıran sahne: Başörtüsünü çıkarıp yaktı! Sosyal medyayı karıştıran sahne: Başörtüsünü çıkarıp yaktı! Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinde büyük sürpriz Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinde büyük sürpriz 6,6 büyüklüğündeki deprem beklenen ilimiz sallandı! 6,6 büyüklüğündeki deprem beklenen ilimiz sallandı! Ünlü PR şirketinden Serenay Sarıkaya ve Ayşe Barım açıklaması Ünlü PR şirketinden Serenay Sarıkaya ve Ayşe Barım açıklaması Ayakta tedavi katılım payına 10 kat zam Meclis'ten geçti Ayakta tedavi katılım payına 10 kat zam Meclis'ten geçti Devrim Özkan ''mini'' şovuyla olay oldu Devrim Özkan ''mini'' şovuyla olay oldu Gözümüz aydın! Bir geçiş garantili otoyolumuz daha oldu Gözümüz aydın! Bir geçiş garantili otoyolumuz daha oldu Havaalanında İniş yapan yolcu uçağında faciadan dönüldü! Havaalanında İniş yapan yolcu uçağında faciadan dönüldü!