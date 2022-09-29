Azra'nın katili cezaevinde intihar etti: Avukatından açıklama

Antalya'da üniversite öğrencisi Azra Gülendam H.'nin vahşice öldüren katil Mustafa Murat A. dün akşam saatlerinde kaldığı tek kişilik hücrede intihar etti.

Dün gece Diyarbakır 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde intihar ettiği iddia edilen Azra Gülendam H.'nun katili Mustafa Murat A.'ın avukatı Mehmet Ali Başaslan, olayla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Olayın akşam saatlerinde yaşandığını, ancak gece haberleri olduğunu belirten Başaslan, cinayet şüphesi üzerinde durduklarını söyledi.

"GARİP ŞEYLER VAR"

Avukat Başaslan, "Garip şeyler var. Biz intihar olduğuna inanmıyoruz. Cinayet şüphesi üzerinde duruyoruz. Yüksek güvenlikli cezaevinde bir insanın iki bileğini birden kesmesi, tam da sayım saatinde olması mümkün değil. Orası sürekli kamerayla gözetlenen bir koğuş, sürekli devriye gezen gardiyanlar var. Fiziksel olarak iki bileğini kesmesi imkansız." dedi.

"ŞİKAYETTE BULUNACAĞIZ"

Olayın takipçisi olacaklarını belirten Başaslan, "İntihar olsa bile biz mahkemeye müvekkilimin akıl sağlığının yerinde olmadığını, intihara meyilli olduğuna dair raporları sunduk. Bu kişinin göz göre göre ölüme sürüklenmesi adaletin de ayıbı. Bazıları 'ilahi adalet gerçekleşti' diyor. Ne olursa olsun adalette yargılandıktan sonra olay bitmelidir. Bir cinayet var, bunu zaten müvekkil kabul edip pişman olduğunu söyledi. Onun da bir çocuğu var durumu çok kötü. Bu olayın takipçisi olacağız. Cezaevi yönetimi, gardiyanlar, yargılamayı yapan mahkeme hakkında şikayette bulunacağız." diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Azra Gülendam H., geçen yıl 28 Temmuz'da evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamadı. Telefonu da kapalı olan H.'na ulaşılamayınca Adana'dan gelen babası Mustafa H., polise kayıp başvurusu yaptı. Antalya polisi, Azra'nın cep telefonundan en son inşaat mühendisi ve emlak ofisi sahibi Mustafa Murat A. ile görüştüğünü tespit etti. Cinayet masası ekiplerinin çapraz sorguya aldığı A., cinayeti itiraf etti.

BAŞI BULANAMADI

Mustafa Murat A., Varsak'ta ormanda Azra Gülendam H.'nu gömdüğü yeri ekiplere gösterdi. Cesedin parçalarını bulan ekipler, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderdi. Azra'nın başı tüm aramalara rağmen bulunamadı. Mustafa Murat A., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ

Ağırlaştırılmış ömür boyu müebbet hapsi istenen ve Diyarbakır 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde tutulan Mustafa Murat A., 30 Mayıs'ta karar duruşmasına çıktı. Antalya 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 5'inci duruşmada A.'a 'nitelikli kasten öldürme' suçundan 'ağırlaştırılmış ömür boyu hapis, 'cinsel saldırı' suçundan 16 yıl hapis cezası verildi.