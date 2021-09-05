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Babasına son bakışı yürekleri burktu

Babasına son bakışı yürekleri burktu

Antalya’da 10 yıldır sokaklarda kaldığı öğrenilen kişi, uyuduğu bank üzerinde hayatını kaybederken olay yerine gelen oğlu gözyaşlarını tutamadı.

Olay, Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 620. Sokak'taki bir parkta öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parkın yanında bulunan kapalı otoparkın özel güvenlik görevlisi bank üzerinde bir kişinin hareketsiz yattığını gördü. Görevli şahsa seslense de cevap alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık çalışanları geldi. Sağlık çalışanları tarafından yapılan incelemede şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

10 YILDIR SOKAKLARDA KALDIĞI ÖĞRENİLDİ
Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede ölen şahsın Muharrem Demir (69) olduğu belirlendi. Yaşlı adamın yaklaşık 10 yıldır sokaklarda kaldığı öğrenildi. Polisin haber vermesinin ardından şahsın oğlu Necati Demir de olay yerine geldi.

OĞLUNUN SON BAKIŞI YÜREKLERİ BURKTU
Necati Demir, bank üzerinde hareketsiz yatan ve üzeri örtülen babasına uzun uzun baktı. Zaman zaman gözyaşlarını tutamayan oğlunun son bakışları yürek burktu. Şahsı mahalle sakinleri teselli etti. Polis ekipleri yaşlı adamın ölümü ile ilgili inceleme başlattı. Ceset, polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Etiketler baba oğul bakış
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