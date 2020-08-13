Bahçeli, Erdoğan’a rest mi çekti ?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e 'Evine dön' çağrısı siyaset gündemindeki sıcaklığını koruyor.

Bahçeli'nin Akşener'e çağrısının Erdoğan'ın isteği üzerine yapıldığı konusunda yorumlar yapılırken Korkusuz yazarı Ahmet Takan, konuya ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Takan, "MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin dış politika da içeren uzun yazılı açıklaması üzerine siyaset kulislerinde 3 ana yorum ön plana çıktı" diyerek şu olasıkları yazdı:

Pazarlıklar devam ediyor.

Bahçeli, Meral Akşener’e kapıları tamamen kapattı. Tayyip Erdoğan’a da “Senin ricanı kırmadım ama artık ben kapıları tamamen kapatıyorum. Sen de bana mecbursun. Bunu bil ve ona göre hareket et” mesajı verdi.

Herkes pozisyonunu koruyor.

“Eve dön” çağrısına İYİ Parti lideri Meral Akşener arka kapı diplomasisini tercih etmeyip, kamuoyu önünde direk cevaplar vermeyi tercih edince herkes kartını açıktan oynama mecburiyetinde kaldı. Bahçeli’nin çağrısı İYİ Parti koridorlarında yankılanırken, Akşener’in “güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüş” ve “başarısız ekonomi yönetimi değişsin” kartlarını öne süreceğini duymuştum. Birincisi oldu ama ikincisi henüz gündeme gelmedi. Akşener vaz mı geçti yoksa gerek duymadı mı?.. Bekleyip göreceğiz.. Ancak, Bahçeli’nin dünkü yazılı açıklamasında ekonomi yönetimine destek de vardı.

Objektif gazetecilik gözlemlerimle bir tespitimi daha paylaşmak isterim:

Bir süredir Meral Akşener’in ve İYİ Parti’nin siyasette kilit konuma geldiğini verileri ile yazıyorum. Akşener, MHP içinde başladığı demokrasi mücadelesi ve sonrasında yakaladığı arkasındaki büyük halk desteği rüzgarına tekrar ulaşıyor. Bunu sadece ben söylemiyorum, siyasetin gerçekleri ve somut verileri söylüyor.

Evet!.. Gerçekten siyaset çok hararet yaptı. İnşallah, arabanın motoru su kaynatıp conta yakmaz. Türkiye’nin motorunun dağılmaması siyasi partilerin ikbal endişelerinden çok ama çok daha önemli. Türkiye’nin motor yapısının ince hassasiyetlerini bilenlere kulak verilmeli!.. Motoru yakarsak bedeli hepimiz için ağır olur!..

''Akşener’e çağrı”nın altında Bahçeli’nin sağlık durumu var''