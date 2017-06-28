Meteoroloji o illeri uyardı ! Kavrulacak...
Meteoroloji o illeri uyardı ! Kavrulacak...
Şırnak'ta operasyon ! Çok sayıda ele geçirildi...
Şırnak'ta operasyon ! Çok sayıda ele geçirildi...
Yolcu treninde bomba alarmı ! Boşaltıldı
Yolcu treninde bomba alarmı ! Boşaltıldı
Acı bilanço açıklandı: 173 ölü...
Acı bilanço açıklandı: 173 ölü...
İlk orman kenti inşaya hazırlanıyor
İlk orman kenti inşaya hazırlanıyor
AYM o isimler hakkında kararını verdi
AYM o isimler hakkında kararını verdi
İran'dan ABD'ye uyarı: ''Ateşle oynuyorsunuz''
İran'dan ABD'ye uyarı: ''Ateşle oynuyorsunuz''
Nusret son videosunda bu sefer çıtayı zirveye taşıdı
Nusret son videosunda bu sefer çıtayı zirveye taşıdı
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 28 Haziran 2017 23:31

Bahçeli o isme dava açtı

MHP lideri Bahçeli'nin vekili Avukat Yücel Bulut, Ozan Arif olarak bilinen sanatçı Arif Şirin hakkında hukuki süreç başlattıklarını açıkladı.

Bahçeli o isme dava açtı
A+ A-

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin vekili Avukat Yücel Bulut, Ozan Arif olarak bilinen sanatçı Arif Şirin ile ilgili hukuki süreç başlattıklarını açıkladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin vekili Avukat Yücel Bulut yaptığı açıklamada, “27.06.2017 tarihinde Arif Şirin (Ozan Arif) isimli şahsın kamuoyuna yansıyan hakaret dolu beyan ve ifadeleri nedeniyle gerekli hukuki süreç başlatılmış olup; adı geçen hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Şüpheli hakkındaki hukuki süreç titizlikle takip edilecektir” dedi.

yasal , hukuki , devlet bahçeli , dava , ozan arif