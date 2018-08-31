Bahçeli'den Ankara'da flaş açıklama

MHP Genel Başkanı devlet Bahçeli Ankara'nın Etimesgut ilçesinde halka hitap etti. Bahçeli konuşmasında ABD ile yaşanan gerilime değinerek, "Türkiye'yi teslim almaya, papazı bahane ederek duruşumuzu bozmaya, milletimizi pes ettirmeye Pensilvanya bekçilerinin, zulüm nöbetçilerinin güçleri de takatleri de yetmeyecektir. ABD uluslararası hukuka aykırı fiillerin, korsan ve karaborsa devlet mantığının odağı haline gelmiştir. Buna rağmen Türkiye saldırılara karşı tek yumruktur." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "ABD uluslararası hukuka aykırı fiillerin, korsan ve karaborsa devlet mantığının odağı haline gelmiştir. Buna rağmen Türkiye saldırılara karşı tek yumruktur." dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Etimesgut Belediyesi'nce 41 eserin temel atma ve açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Türkiye'yi teslim almaya, papazı bahane ederek duruşumuzu bozmaya, milletimizi pes ettirmeye Pensilvanya bekçilerinin, zulüm nöbetçilerinin güçleri de takatleri de yetmeyecektir." diye konuştu.

'CUMHUR İTTİFAKI ALAYININ KARŞISINDADIR'

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Döviz, faiz, borç ve enflasyon girdabında boğulmamızı bekleyenler hayal kırıklığına uğrayacaklardır. Devlet ve hükümete desteğimiz tamdır. Cumhur İttifakı, alayının karşısındadır." dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Özellikle başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere ilaveten diğer 27 büyükşehir belediye yönetimi zillete yakasını kaptıran, ülkesine çelme takan, üstelik FETÖ-PKK-PYD'nin yörüngesine sabitlenen partilerin asla kontrolüne girmemeli, yönetimine geçmemelidir. Bu tarihi bir sorumluluktur. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin başarısı ve tam manasıyla tesisi maksadıyla büyükşehir belediyelerin buna uygun yönetimi de beka meselesidir, geleceğimiz için vazgeçilmez değerdedir." ifadelerini kaydetti.