Bahçeli'den dualı Yargıtay binası açılışı eleştirilerine bu yanıtı verdi

İktidar ortağı MHP'nin genel başkanı Bahçeli, Diyanet İşleri Başkanı'nın da katıldığı ve dua ile açılan Yargıtay binasının açılışını eleştirenlereve "Diyanet İşleri Başkanı’nın duasına tahammül edemeyenler izan ve insaflarını kaybetmiştir." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, adli yıl açılışına ilişkin tartışmaları değerlendirdi.

Adli yıl açılış töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca’nın dua okumasına dair tartışmalar devam ederken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli eleştirilere tepki gösterdi.

"Diyanet İşleri Başkanı’nın duasına tahammül edemeyenler öyle bir noktaya gelmişlerdir ki, Atatürk’e ve laikliğe savaş açıldığını iddia edecek kadar izan ve insaflarını kaybetmişlerdir" diyen Bahçeli, "Diyanet İşleri Başkanı Sayın Ali Erbaş doğru bir iş yapmıştır. Ve desteğimiz tamdır" ifadesini kullandı.

Yargıtay’ın binasının Diyanet Başkanı Ali Erbaş’ın okuduğu dualarla açılması, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın laikliği doğrudan hedef alan çıkışı tartışılırken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Ali Erbaş'a destek geldi. Bahçeli, "Diyanet İşleri Başkanı Sayın Ali Erbaş doğru bir iş yapmıştır. Ve desteğimiz tamdır" dedi.

Bahçeli, yazılı açıklama yaparak Yargıtay’ın binasının açılışında Ali Erbaş'ın dua okumasına destek verdi.

Bahçeli açıklamasında,"Adli yılın başlaması münasebetiyle ve aynı zamanda yeni Yargıtay binasının açılışı esnasında bizzat Diyanet İşleri Başkanı tarafından okunan duanın bazı çevrelerde şiddetli tepkiyle karşılanması kelimenin tam manasıyla ilkelliktir" dedi.

"Türkiye Müslüman bir ülkedir. Bu manevi hakikat değişmeyecektir" diyen Bahçeli, "Türk milleti Müslüman bir millettir. Bu yalın gerçek ihlal, ihmal ve inkar edilemeyecektir. Kulaklarında çan sesi çınlayan fikri ve siyasi yobazların, son günlerde laiklik elden gidiyor feryadı koparmaları tahammülsüzlük, inanç ve insan haklarına kategorik bir başkaldırı olarak yorumlanmalıdır" ifadelerini kullandı.

ELEŞTİRİLERİ HEDEF ALDI

"Günlerdir gazete köşeleriyle manşetlerde, haber ve tartışma programlarında felaket tellallığı ve provokasyon yapılmaktadır" iddiasında bulunan Bahçeli, şöyle devam etti:

"Diyanet İşleri Başkanı’nın duasına tahammül edemeyenler öyle bir noktaya gelmişlerdir ki, Atatürk’e ve laikliğe savaş açıldığını iddia edecek kadar izan ve insaflarını kaybetmişlerdir. Yapılan duayı karalamak maksadıyla, 'Şeriat çığlığı, anayasal suç, Talibanla aynı şey isteniyor' şeklinde tevil edenler faşist ve despotik siyasi angajmanlarının kölesi haline gelmişlerdir."

"Milli ve manevi değerlerimizle bağları koparan, kurulmuş köprüleri bütünüyle havaya uçuran bu bedhahların İslam dinine alerjileri tedavisi imkansız klinik vaka düzeyindedir" ifadelerini kullanan Bahçeli, "Müslüman bir ülkede, temeli atılan veya yeni yapılan bir binanın duayla değil de başka türlü hangi yolla açılacağını sözde laiklik bekçisi rolüne bürünen kalpazanların açıklamalarında ayrıca yarar görülmektedir" diye konuştu.

"DEİZMİN, ATEİZMİN VE AGNOSTİSİZMİN PENÇESİNE DÜŞENLERİN...."

Bahçeli, şunları ifade etti: "Bu niyet ve zihniyet failleri, aynı şekilde laikliğin de karşısında hizalanan, laikliği asıl manasından soyutlayan inanç ve irade muhalifleridir. Deizmin, ateizmin ve agnostisizmin pençesine düşenlerin, bir başka anlatımla kalbi katılaşıp vicdanı buz tutanların dua ve niyazlarımızdan rahatsızlık duymaları, bir kaşık suda fırtına koparmaları inancımızın iffetinden hiçbir şey kaybettirmeyecektir. İçi boş demokratikleşme ve özgürleşme çağrısı yapanların alenen 'ateistleşme' güzergahına kaymaları ileri düzeyde bir tehdittir. Onlar dayatıyor ya da istiyor diye Müslüman Türk milleti hak yolundan, hidayet çizgisinden asla dönmeyecektir."

ALİ ERBAŞ'A DESTEK

Açıklamasında Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a destek veren Bahçeli, "Diyanet İşleri Başkanı Sayın Ali Erbaş doğru bir iş yapmıştır. Ve desteğimiz tamdır. Onun hedef alınması bir bakıma din ve vicdan hürriyetini hedef almaktır. Laiklik Türkiye Cumhuriyeti’nin temel harcı, kilit taşıdır. Bunun üzerinden sanal korkular üretmek, toplumsal ve siyasal kutuplaşmayı derinleştirmeye çalışmak Türkiye’ye yapılabilecek en büyük kötülüklerden birisidir" ifadelerini kullandı.

CHP'Yİ DE HEDEF ALDI

Açıklamasında Cumhuriyet Halk Partisi'ni (CHP) de hedef alan Bahçeli, şunları kaydetti:

"Barzani lobisine dönüşen, PKK’nın arabuluculuğuna soyunan CHP’nin, girdiği zillet tünelinin tesirinden bir nebze de olsa uzaklaşıp milli ve manevi değerlerimize saygı duyması samimi tavsiyemizdir. Müslüman mahallesinde misyonerlik yapmaya, koynunda haç taşıyıp dualarımıza kulp takmaya hiç kimse heves etmemelidir.

Ne inancımıza, ne imanımıza, ne duamıza ne de dinimize ve milletimize asla kötü söz söyletmeme irademizi sonuna kadar koruyacağımızı muhataplarının ve müzmin münafıkların bilmeleri kendi hayırlarınadır. Diyanet İşleri Başkanı üzerinden Cumhur İttifakı’nın duruşunu, Türkiye’nin milli ve manevi dengesini sarsmayı planlayanlar elbette başaramayacaklar, kazdıkları kör kuyuya düşmekten de kurtulamayacaklardır."