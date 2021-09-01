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Yargıtay Başkanı'nın cübbeli duası tepki çekti

Yargıtay Başkanı'nın cübbeli duası tepki çekti

Yargıtay'ın Ankara Ahlatlıbel'de inşa edilen yeni hizmet binasının açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla yapılırken, . Yargıtay Başkanı Akarca'nın açılışta cübbesi ile dua etmesi büyük tepki çekti.

2021-2022 Adli Yılı, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın yaptığı duayla açıldı. Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca da üzerinde cübbesiyle duaya katıldı.

 Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, "Yeni bir anayasa hazırlanması, iktidar ve muhalefet partilerinin gündemine yeniden girmiştir. Biz de bu arayışı destekliyoruz" açıklaması yaptı.

Akarca şu şekilde konuştu:

Yeni bir anayasa hazırlanması, iktidar ve muhalefet partilerinin gündemine yeniden girmiştir. Biz de bu arayışı destekliyoruz. Hukuk devleti ve yargı bağımsızlığı gibi konularda yüksek standartlar hedeflenmelidir.

Bilinmelidir ki günlük hayatta suç teşkil eden her söz ve davranış sosyal medya ortamında da suçtur.

Etiketler yargıtay başkanı yargıtay tepki dua dualı açılış
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