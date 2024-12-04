  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Bakan açıkladı: Engelli hükümlü ve tutuklulara ''açık görüş'' izni

Bakan açıkladı: Engelli hükümlü ve tutuklulara ''açık görüş'' izni

Bakan açıkladı: Engelli hükümlü ve tutuklulara ''açık görüş'' izni
Güncelleme:

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, engelli hükümlü ve tutukluların, 3-6 Aralık tarihleri arasında yakınlarıyla açık görüş yapabileceğini açıkladı.

Adalet Bakanlığı, '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' nedeniyle ceza infaz kurumlarında bulunan engelli hükümlü ve tutuklulara yönelik bir düzenleme yaptı. Konuyla ilgili değerlendirme yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik'in 'Bayramlarda ve özel günlerde açık görüş' başlıklı 15'inci maddesi gereği, engelli hükümlü ve tutuklulara açık görüş hakkı tanınmasının kararlaştırıldığını ifade etti. Bakan Tunç, "Adalet Bakanlığı olarak ceza infaz kurumlarında bulunan engelli hükümlü ve tutukluların, 3-6 Aralık tarihleri arasında ziyaret hakkı bulunan yakınlarıyla yapacakları görüşmelerini 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle açık görüş olarak yapmalarına imkan sağlıyoruz. Kararın hayırlı olmasını diliyorum. Engelli vatandaşlarımızın her zaman yanında olmaya ve adalete erişimlerini daha da kolaylaştırmak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi. 

DHA

Etiketler adalet bakanı yılmaz tunç engelli hükümlü tutuklu açık görüş izni
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Hava durumu raporu açıklandı: Hastalık havasına hazır olun! Hava durumu raporu açıklandı: Hastalık havasına hazır olun! ''Kayınpederim ve babam razı oldu'' deyip, vekaleten askerlik istedi ''Kayınpederim ve babam razı oldu'' deyip, vekaleten askerlik istedi 2 bin yıllık sırrı çözene 15 milyon TL ödül verilecek 2 bin yıllık sırrı çözene 15 milyon TL ödül verilecek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tercümanı büyükelçi olarak atandı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tercümanı büyükelçi olarak atandı ÖTV muafiyetli araç satışında değişikliğe gidildi ÖTV muafiyetli araç satışında değişikliğe gidildi ''Meral Akşener geri dönüyor; Beştepe'de bakan olacak!'' ''Meral Akşener geri dönüyor; Beştepe'de bakan olacak!'' Orman atıklarından üretip 20'den fazla ülkeye ihraç ediyorlar Orman atıklarından üretip 20'den fazla ülkeye ihraç ediyorlar Kadın polis memuru, milyarder iş insanını dolandırdığı gerekçesiyle tutuklandı Kadın polis memuru, milyarder iş insanını dolandırdığı gerekçesiyle tutuklandı Belediye Başkanı'ndan Atatürksüz Türk Bayraksız etkinliğe çok sert tepki Belediye Başkanı'ndan Atatürksüz Türk Bayraksız etkinliğe çok sert tepki Sosyal medyada iğrenç canlı yayın: İkisine de soruşturma başlatıldı Sosyal medyada iğrenç canlı yayın: İkisine de soruşturma başlatıldı
Sitede eli silahlı, yüzü maskeli psikopat dehşeti: Ortalığı savaş alanına çevirdi Sitede eli silahlı, yüzü maskeli psikopat dehşeti: Ortalığı savaş alanına çevirdi Donmaya hazır olun: Son 50-60 yılın en soğuk kışı geliyor! Donmaya hazır olun: Son 50-60 yılın en soğuk kışı geliyor! Denizlerimizi istila eden ölümcül balık Türkiye'yi terk ediyor Denizlerimizi istila eden ölümcül balık Türkiye'yi terk ediyor Sokak köpeğinin kendini besleyen esnafa yaptığına inanamayacaksınız! Sokak köpeğinin kendini besleyen esnafa yaptığına inanamayacaksınız! MasterChef jürisi Danilo Zanna'nın restoranındaki fiyatlar olay oldu MasterChef jürisi Danilo Zanna'nın restoranındaki fiyatlar olay oldu Eli kanlı katillerin kilometrelerce uzunluğundaki ''köstebek yuvaları''na girildi! Eli kanlı katillerin kilometrelerce uzunluğundaki ''köstebek yuvaları''na girildi! Fulya Öztürk'e çok sert tepki: ''Bu ne aymazlıktır ?'' Fulya Öztürk'e çok sert tepki: ''Bu ne aymazlıktır ?'' Araç sahipleri dikkat: Trafik sigortasında yeni dönem yarın başlıyor Araç sahipleri dikkat: Trafik sigortasında yeni dönem yarın başlıyor Tavuk hırsızına suçüstü: Hırsız tilkiyi elleriyle yakaladı Tavuk hırsızına suçüstü: Hırsız tilkiyi elleriyle yakaladı İstanbul'da bir yabancı diplomat bıçaklandı İstanbul'da bir yabancı diplomat bıçaklandı