Bakan açıkladı; okullardan TÜGVA çıktı

EMEP Antep Milletvekili Sevda Karaca’nın soru önergesine yanıt veren Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, geçen yaz TÜGVA’ya 56 ilde okul tahsis edildiğini açıkladı.

Emek Partisi (EMEP) Milletvekili Milletvekili Sevda Karaca, TÜGVA’ya yaz okulu için Gaziantep'te 135 okul tahsis edilmesini TBMM gündemine taşımıştı.

Karaca soru önergesinde söz konusu kurslarda hangi eğitimlerin verildiğini, katılan çocukların yaş ve cinsiyet bilgilerini, bu kursların hangi şehirlerde uygulandığını, kamu hizmeti olan eğitimin neden vakıf ve derneklere devredildiğini sordu.

Bakan Tekin, verdiği cevapta TÜGVA ile yapılan protokol kapsamında 01 Haziran-31 Ağustos 2023 tarihleri arasında 12-14 Yaş Grubu Çocuk Atletizm (Wa Kids Athletics), 8-11 Yaş Grubu Çocuk Atletizm (Wa Kids Athleties), Boks Büyükler, Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum, Çocuklar İçin Etkinliklerle Kuran-ı Kerim Eğitimi 1, Değerlerime Sahip Çıkıyorum, Halkla İlişkiler Ve Organizasyon, Hentbol, İslam Tarihi, Kadın Giysileri Kalıp Hazırlama, Kuran-ı Kerim (Elifba) Okuma, Kuran-ı Kerim Tecvidli Okuma, Voleybol, Yakın Savunma (Defence Anti - Terror) 1. Seviye, Yetişkinler İçin Kuran-ı Kerim (Elif-Be) Okuma, Yetişkinler İçin Kuran-ı Kerimi Tecvidli Okuma ve Yöresel Gıda Ürünleri Yapımı kurslarının açıldığı bilgisini verdi

Tekin bu kurslara ayrılan bütçeye ilişkin sorulara ise MEB Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği ve MEB Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar kapsamında ödemeler yapıldığını belirtti. Verilen cevapta kursların 56 ilde açıldığı bilgisi de yer aldı.