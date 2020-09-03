Bakan Akar, F-16 ile Ege'de uçtu!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile geldiği 1. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda Hava Kuvvetleri Komutanlığının 2020-2021 Eğitim Uçuş Yılı'nın açılışını özel bir uçuşla yaptı.

Akar, uçuş için "Her zaman her yerde" parolasıyla görev yapan 113. Filo Komutanlığı'na geldi. “Ceylan” olarak bilinen Filo Komutanlığının, personeli tarafından karşılanan Akar daha sonra uçuş brifingi aldı.

Akar, F-16'nın kokpitine geçti

Diğer pilotlarla katıldığı uçuş brifinginin ardından Bakan Akar beraberinde Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Küçüakyüz ve Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile teçhizat odasına gitti.

Uçuş teçhizatlarını kuşanan Akar ve Komutanlar daha sonra uçak başına gitti. Buradaki son kontrollerin ardından Akar, F-16'nın kokpitine geçti.

Çanakkale’deki Şehitler Abidesi’ni selamladı

Kontroller sonrasında Bakan Akar ve Orgeneraller Küçükakyüz ve Gülan F-16 savaş uçağı ile Ege Denizi'nin kuzeyinde dörtlü kol uçuşuna liderlik ederek 2019-2020 Uçuş Eğitim Yılı’nın açılış uçuşunu gerçekleştirdi.

Uçuş kapsamında Çanakkale’deki Şehitler Abidesi’nin de üzerinden geçen Akar ve Komutanlar, abideyi selamladı. Akar, burada “Ceylan 30” çağrı kodu ile koldaki diğer personele hitap ederek, “Başta burada yatanlar olmak üzere tüm şehitlerimize layık olmaya çalışacağız, mücadelemize Çanakkale ruhu ile devam edeceğiz” diye konuştu.

Akar, başarılı bir uçuş eğitim yılı geçirmeleri temennisini de iletti.