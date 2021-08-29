Bakan Akar: ''Sırada milli muharip uçağı var''

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Türk savunma sanayi, elde ettiği birikimle İHA, SİHA ve TİHA'lardan sonra Milli Muharip Uçağımızı ve hava savunma sistemimizi de yakın gelecekte üretecektir." ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı, Çorlu'daki Baykar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) Teslimat ve Kurs Bitirme Töreni'nde konuştu.

Yerli ve milli savunma sanayisinde yüksek teknoloji ürünü bir projenin daha başarıyla sonuçlandırılmasının haklı gururunu yaşadıklarını belirten Akar, TİHA'ların hayırlı olmasını diledi, mezun olan TİHA personelini kutladı.

Akar, geçen dönemlerde Türkiye'nin, sanayi devriminde ve teknoloji yarışında maalesef geri bırakıldığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Özellikle savunma sanayi alanında atılan adımlar akamete uğratılarak ülkemizin, insanımızın kendine olan güveni örselenmeye çalışılmış, yıllarımız ve kaynaklarımız heba edilmiştir. Aynı zamanda geçmişte ve günümüzde, ülkemize yönelik uygulanan açık veya örtülü ambargolar da herkesin malumudur. Ancak Türkiye, tüm olumsuzluklara ve engellemelere rağmen zat-ı devletlerinin kararlı tutumu, liderliği, teşviki ve desteğiyle önümüze çıkartılan tüm engelleri birer birer aşmış, başta yerlilik ve millilik oranı yüzde 80'lere yaklaşan savunma sanayi olmak üzere hemen hemen her alanda büyük başarılar elde etmiştir. Çok şükür kendi kaynaklarımızı kullanarak yapabildiğimizi, başarabildiğimizi gördük ve bunu da tüm dünyaya gösterdik. Diğer bir deyişle artık cin şişeden çıkmıştır. Bundan geri dönülmesi mümkün değil. Milletçe bizlere yüksek bir moral ve motivasyon sağlayan bu başarıların en dikkat çekici olanlardan bir kısmı da havacılık sektöründe gerçekleştirilmiştir."

"ÜLKEMİZİN BÜYÜK BİR DEĞERİDİR"

Bu alanda önemli başarı elde ederek dünyanın önde gelen firmaları arasında yer alan şirketlerden birinin de Baykar olduğunu aktaran Akar, "Baykar, savunma sanayi alanındaki projeleri ve başarıları ile ülkemizin büyük bir değeridir. Yüksek teknoloji üreterek Silahlı Kuvvetlerimizin kritik ihtiyaçlarını karşılayan, ülkemize katma değer sağlayan ve uluslararası pazarda rekabet gücümüzü artıran Aselsan, Havelsan, Roketsan, TUSAŞ gibi vakıf şirketlerimiz ve Baykar gibi özel sektör firmalarımız bizler için birer gurur kaynağı olmuştur" diye konuştu.

Milli Savunma Bakanı Akar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye'nin uluslararası ilişkilerde özne haline geldiğini, etki ve ilgi alanını her geçen gün genişlettiğini dile getirdi.