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BAKAN AKAR'DAN OPERASYON AÇIKLAMASI
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  3. 24 Ağustos 2019 16:41

Bakan Akar'dan operasyon açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Birleşik Müşterek Harekat Merkezi tam kapasiteyle faaliyete başladı. Birinci safhayla ilgili sahada uygulamalara geçildi." açıklamasında bulundu.

Bakan Akar'dan operasyon açıklaması
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Birleşik Müşterek Harekat Merkezi tam kapasiteyle faaliyete başladı. Birinci safhayla ilgili sahada uygulamalara geçildi." açıklamasında bulundu.

Akar'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"(Güvenli bölge tesisi) İlk ortak helikopter uçuşu bugün yapılıyor. Ayrıca teröristlere ait mevzilerin ve tahkimatın tahribine de başlandı."

İdlib'de gözlem noktalarımıza veya oradaki varlığımıza yönelik herhangi bir saldırıda meşru müdafaa hakkımızı sonuna kadar kullanırız."

Pençe-1'de 64, Pençe-2'de 16 olmak üzere son 8 ayda Irak’ın kuzeyinde 654 terörist etkisiz hale getirildi. Pençe-3 başarıyla devam ediyor."

 
 

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