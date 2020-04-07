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BAKAN ALBAYRAK'TAN ''ÜCRETSİZ İZİN'' AÇIKLAMASI !
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  3. 07 Nisan 2020 19:01

Bakan Albayrak'tan ''ücretsiz izin'' açıklaması !

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak önemli açıklamalarda bulundu. Albayrak, "Ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlarımız merak etmesin, onlar için de maaş desteği başlatacağız." dedi.

Bakan Albayrak'tan ''ücretsiz izin'' açıklaması !
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yaptığı açıklamada, "Dar gelirli 2,1 milyon aileye sağlanan 1000 lira nakdi yardımı yeni 2,3 milyon aileyle birlikte toplamda 4,4 milyon aileye vereceğiz. Ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlarımız merak etmesin, onlar için de maaş desteği başlatacağız." dedi.

Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

5 bin liranın altında geliri olanlara verilecek temel ihtiyaç desteğine 3,7 milyon kişi başvurdu, ödemesi bu hafta başlayacak.

Dar gelirli 2,1 milyon aileye sağlanan 1000 lira nakdi yardımı yeni 2,3 milyon aileyle birlikte toplamda 4,4 milyon aileye vereceğiz

Ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlarımız merak etmesin, onlar için de maaş desteği başlatacağız.

Pazartesi gün sonu itibarıyla yaklaşık 23 bin firmaya kredileri tahsis edildi. 2,8 milyar liralık finansman KOBİ'lerin hesaplarına geçti.

Salgının ekonomiye etkileri olacaksa burada ekonomiyi ve piyasaları salgından koruyacak mücadelede özel bankaları da görmek arzusundayız.

71 binden fazla esnafımıza 25 bin lira finansman, 30 binden fazla esnafımıza 25 bin lira limitli ticari kart sağlandı.

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