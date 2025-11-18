  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Bakan bizzat açıkladı; öğretmenlere yüzde 50 indirim uygulanacak

Bakan bizzat açıkladı; öğretmenlere yüzde 50 indirim uygulanacak

Bakan bizzat açıkladı; öğretmenlere yüzde 50 indirim uygulanacak
Güncelleme:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 24-30 Kasım haftasında YHT ve ana hat tren biletlerinde öğretmenlerin yüzde 50 indirimden yararlanacağını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, öğretmenlerin 24-30 Kasım tarihlerinde Yüksek Hızlı Tren (YHT) ve anahat tren biletlerinde yüzde 50 indirimden yaralanacağını açıkladı.

Kampanyadan yararlanmak isteyen öğretmenlerin kontrollerde “öğretmen kimliği” veya “mebbis.meb.gov.tr” adresinden alınmış öğretmen olduğunu gösterir belge ibraz etmelerinin yeterli olacak.

İndirimli biletler TCDD Taşımacılık A.Ş. gişeleri, internet sitesi, mobil uygulamaları, çağrı merkezi ve yetkili acenteler üzerinden temin edilebilecek.

text-ad
Etiketler indirimli bilet öğretmenler tcdd YHT hızlı tren tren biletleri 24 kasım
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Usta gazetecinin mirası mahkemelik oldu Usta gazetecinin mirası mahkemelik oldu Karadağ'dan Türk vatandaşlarına vize için yeni hamle! Karadağ'dan Türk vatandaşlarına vize için yeni hamle! Rafa Silva krizinde yeşil sahalara bomba gibi düşen iddia Rafa Silva krizinde yeşil sahalara bomba gibi düşen iddia Güzel oyuncu 1 yıldır sakladığı gizemli aşkını sonunda ilan etti Güzel oyuncu 1 yıldır sakladığı gizemli aşkını sonunda ilan etti İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan skandal iddialara rest: ''Teşkilatta durdurmam'' İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan skandal iddialara rest: ''Teşkilatta durdurmam'' Kasasını 200 TL'ye alıp, kilosunu 200 TL'ye satınca ortalık karıştı! Kasasını 200 TL'ye alıp, kilosunu 200 TL'ye satınca ortalık karıştı! Üniversiteden 3 yılda mezuniyet uygulaması başlıyor Üniversiteden 3 yılda mezuniyet uygulaması başlıyor Türkiye'nin megastarından hayranlarını heyecanlandıran karar! Türkiye'nin megastarından hayranlarını heyecanlandıran karar! Modeline, motor, şanzıman türüne ve yakıtına göre Türkiye'nin en çok satan araçları belli oldu Modeline, motor, şanzıman türüne ve yakıtına göre Türkiye'nin en çok satan araçları belli oldu Altın çok sert düştü, İslam Memiş'ten kritik uyarı geldi Altın çok sert düştü, İslam Memiş'ten kritik uyarı geldi
Adalet Bakanı Tunç'tan Bahçeli'nin İmralı'ya ben giderim çıkışı için ilk açıklama Adalet Bakanı Tunç'tan Bahçeli'nin İmralı'ya ben giderim çıkışı için ilk açıklama İstanbul'da 100 milyar TL'lik ''altın'' operasyonu! İstanbul'da 100 milyar TL'lik ''altın'' operasyonu! Dünyaca ünlü yıldız sonunda başardı; ilk Oscar ödülünü aldı Dünyaca ünlü yıldız sonunda başardı; ilk Oscar ödülünü aldı Kara Kuvvetleri'nde operasyon: Çok sayıda gözaltı var Kara Kuvvetleri'nde operasyon: Çok sayıda gözaltı var Güzel oyuncunun cesur hamilelik pozları olay oldu Güzel oyuncunun cesur hamilelik pozları olay oldu 16 yaşındaki çocuk, kendisi, kardeşi ve annesine şiddet uygulayan babasını öldürdü 16 yaşındaki çocuk, kendisi, kardeşi ve annesine şiddet uygulayan babasını öldürdü Türkiye'nin sıfır noktasında yıllardır süren inşaatta son durum Türkiye'nin sıfır noktasında yıllardır süren inşaatta son durum Dayanılmaz hale gelmişti... Güzel şarkıcı sevgilisi ile birlikte savcılığa başvurdu Dayanılmaz hale gelmişti... Güzel şarkıcı sevgilisi ile birlikte savcılığa başvurdu Yağışlar gitti, fırtına geldi... Hava sıcaklıkları daha da artacak! Yağışlar gitti, fırtına geldi... Hava sıcaklıkları daha da artacak! Uyuşturucu operasyonunda evinden alınan ünlü isim sessizliğini bozdu Uyuşturucu operasyonunda evinden alınan ünlü isim sessizliğini bozdu