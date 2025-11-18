Bakan bizzat açıkladı; öğretmenlere yüzde 50 indirim uygulanacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 24-30 Kasım haftasında YHT ve ana hat tren biletlerinde öğretmenlerin yüzde 50 indirimden yararlanacağını duyurdu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, öğretmenlerin 24-30 Kasım tarihlerinde Yüksek Hızlı Tren (YHT) ve anahat tren biletlerinde yüzde 50 indirimden yaralanacağını açıkladı.
Kampanyadan yararlanmak isteyen öğretmenlerin kontrollerde “öğretmen kimliği” veya “mebbis.meb.gov.tr” adresinden alınmış öğretmen olduğunu gösterir belge ibraz etmelerinin yeterli olacak.
İndirimli biletler TCDD Taşımacılık A.Ş. gişeleri, internet sitesi, mobil uygulamaları, çağrı merkezi ve yetkili acenteler üzerinden temin edilebilecek.
