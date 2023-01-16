Bakan Bozdağ açıkladı: Mahkemelerin adı değişecek

Adalet Bakanı Bozdağ, bölge mahkemelerinin adının istinaf olarak değiştirileceğini açıkladı.

Türkiye’de uzun yıllardır yargıda yaşanan sorunlar eleştiri konusu oluyor. Muhalefet liderleri hemen her konuşmalarında “adalet” vurgusu yaparak, yargı kararlarına ve işleyişe dair eleştirilerini gündeme taşıyor.

Son olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen hapis cezası ve siyasi yasak kararıyla, adalet tartışmaları zirve yaptı.

Araştırma şirketlerinin yaptığı çalışmalarda ise, yargıya güven dip noktasında. ‘KONDA’nın İnsan Hakları Derneği için yaptığı “Hapishaneler ve Mahpuslar Algı Araştırması”nda “Türkiye’deki adalet sistemine güveniyor musunuz?” sorusuna “Güveniyorum” diyenlerin oranı yalnızca %31, “Güvenmiyorum” diyenlerin oranı ise %69 olarak ölçüldü.

BOZDAĞ İSİM DEĞİŞİKLİĞİ PEŞİNDE

Tüm bu tartışmaların gölgesinde, sorunun birinci derecede muhatabı olan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, HSK Teftiş Kurulu Başkanlığı Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı'nda bir konuşma yaptı.

Bozdağ, yargıda yaşanan sorunların çözüm yollarına ilişkin bir mesaj vermedi ancak, "İstinafın adını değiştiriyoruz. Bölge Mahkemesi, Bölge İdare Mahkemesi biliyorsunuz istinafın şu andaki adı, biz Adli İstinaf Mahkemesi, İdari İstinaf Mahkemesi olarak değiştiriyoruz. Zaten kanunda 'istinaf kanunu yolu' deniyor ve istinafın saygınlığına uygun bir isimle onu nitelendirmeyi uygun görüyoruz" dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Bu yargı paketinde, Bölge Adliye Mahkemelerinin adı Adli İstinaf Mahkemesi; Bölge İdare Mahkemelerinin adı da İdari İstinaf Mahkemesi olarak değiştirilecektir. 'İstinafa gidiyoruz' dediğimizde şimdi gerçekten istinafa gidilecek" ifadelerini kullandı.