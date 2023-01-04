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Bakan Çavuşoğlu, İsrailli mevkidaşı ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, İsrailli mevkidaşı ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Bakan Çavuşoğlu, mevkidaşını yeni görevi için tebrik etmiştir. Bakan Çavuşoğlu Cohen’e, ülkemizin Filistin meselesindeki hassasiyet ve beklentilerini hatırlatmış, bu çerçevede, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in Mescid-I Aksa’ya yönelik dünkü provokatif eylemini kabul edilmez bulduğumuzu vurgulamıştır" denildi.

Etiketler çavuşoğlu mevkidaşı israil
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