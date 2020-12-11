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  3. 11 Aralık 2020 19:23

Bakan Dönmez: AB'den hak ve hukuka uygun tavır bekliyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "AB'yi etki altına almaya çalışan ülkelerin haksız dayatmalarına karşı AB'den hak ve hukuka uygun bir tavır bekliyoruz." açıklamasında bulundu.

Bakan Dönmez: AB'den hak ve hukuka uygun tavır bekliyoruz
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Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye-AB ilişkileri bölgemizin huzur ve istikrarı için stratejik bir öneme sahip. Bugüne kadar pozitif gündem için her türlü iyi niyeti gösterdik. AB'yi etki altına almaya çalışan ülkelerin haksız dayatmalarına karşı AB’den hak ve hukuka uygun bir tavır bekliyoruz."

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