Bakan Dönmez attığı temeli unuttu!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, soru önergesinde, Niğde Bor Karma Organize Sanayi Bölgesi’nde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in de katıldığı törenle temeli atılan tesisin hangi aşamadı olduğunu sordu.

Gürer, Türkiye genelinde 19 firmanın yer aldığı 'Süper Teşvik’ten faydalandığı açıklanan firmaya ait güneş enerjisi panel üretim tesisinin 6 ay içinde faaliyete geçeceği ve ilk etapta 1500, yıllar içinde de 5 bin kişiye istihdam sağlayacağı şeklinde yapılan resmi açıklamaları da hatırlatarak, “Altı ay içinde faaliyete geçeceği açıklanan ve 2 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen sadece temeli atılan tesisin faaliyete geçmeme nedeni nedir? Süper teşvik alacağı belirtilen 19 firma arasında yer alan bu firmaya teşvik ödemesi yapılmış mıdır? Tesis yapımının başlama tarihi ne zamandır? Bakanın temelini attığı bir inşaatın iki yıldır temeli atılmış durumda olmasının nedeni nedir? Bakanlığın temel attığı ve günümüzde inşaatı başlamayan başka yatırımları var mıdır?” şeklindeki sorularına yanıt verilmesini istedi.

"TOPU BAŞKA BAKANLIĞA ATMASI DÜŞÜNDÜRÜCÜ"

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in önergesini yanıtlayan Bakan Fatih Dönmez ise soruya çarpıtarak yanıt verdi. Attığı temele değinmeyen Bakan, Bakanlıklarınca temeli atılan ve inşaatı başlamayan bir tesisin bulunmadığını belirtti. Dönmez, soru önergesindeki soruların Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yanıtlanması gerektiğini ifade etti.

Önerge sahibi CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise temel atma törenine bizzat Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in de katıldığını anımsattı. Gürer, Törende yapılan konuşmalarda, Türkiye genelinde yüzlerce milyon dolarlık ‘Süper Teşvik’ alacak 19 firmanın bulunduğu, bu firmalar arasında da temeli atılan tesisinde olduğunu hatırlattı. Gürer, “Eko Temiz Enerji A.Ş. (EkoRE), ingot, wafer, hücre ve modül üretim süreçlerinin oluşturduğu Türkiye’nin ilk entegre güneş paneli üretim tesisini 620 dönüm arazi üzerine Niğde Bor’da kurulacağı açıklandı. Yüzde 100 yerli olarak, yıllık 1 GW güneş panel üretimi yapacak olan entegre üretim tesisinin temel atma töreni Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in katılımıyla Niğde Bor Karma Organize Sanayi Bölgesi’nde gerçekleştirildi. Tesisin 6 ay içinde faaliyete geçeceği açıklanmasına rağmen tesis atılan temeliyle kaldı. Resmi törenle temeli atılan tesise daha sonra çivi bile çakılmadı. Temel atma törenine bizzat katılan Sayın Bakan Dönmez'in, soru önergemizdeki soruları geçiştirip, topu başka bir bakanlığa atması da düşündürücüdür. Bakan ya bilerek ya da çarpıtarak attığı temeli unutmuş. Seçim öncesi gelip, törenle temel atan Bakan, temel için tek kelime etmiyor. Bakanlığının temelini attığı yatırımları sormuyorum ki Bakana attığınız temel ne oldu diye soruyorum. Tam bir AKP klasiği, sorunun cevabını vermek yerine çarpıtarak yanıt veriliyor” dedi.



