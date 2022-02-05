Bakan Dönmez'den 2 gündür elektriğin olmadığı Isparta ile ilgili açıklama

Yoğun kar yağışı nedeniyle 48 saatten fazladır elektriklerin kesik olduğu Isparta'ya gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, il genelinde abonelerin yüzde 93'üne enerji akışının sağlandığını söyledi.

3 Şubat tarihinde başlayan yoğun kar yağışı sebebiyle enerji kesintisi yaşanan Isparta'da hayat durdu. 48 saatten fazla süredir evlere elektrik verilemezken, enerji verilemediği için kombiler de çalışmıyor. Bazı Ispartalılar, çocuklarının üşümesini engellemek için ocakta su kaynatıp buharla evini ısıtmaya çalıştı.

BAKAN DÖNMEZ ISPARTA'YA GELDİ

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Güney Gaz Koridoru 8. Danışma Toplantısı'na katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, kar yağışından dolayı yaşanan enerji problemleri nedeniyle Azerbaycan programının ardından Isparta'ya geldi.

ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEMEK İÇİN SAHAYA İNDİ

İlk olarak kriz merkezinde İçişleri Bakan Yardımcısı, AFAD Başkan Yardımcısı, TEDAŞ Genel Müdürü, Isparta Valisi ve şirket yetkilileriyle değerlendirme toplantısı yapan Bakan Dönmez, daha sonra çalışmaları yerinde incelemek için sahaya indi.

"ABONELERİN YÜZDE 93'ÜNE ENERJİ AKIŞI SAĞLANDI"

Çalışmaları yerinde inceleyen Bakan Dönmez'den ilk açıklama geldi. İl genelinde 299 bin abonenin yüzde 93'üne enerji akışı sağlandığını belirten Dönmez "Kalan 20 bin abone için ekipler sahada çalışmalarını sürdürüyor" dedi.