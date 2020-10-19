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  3. 19 Ekim 2020 20:58

Bakan Dönmez'den ''Kanuni'' paylaşımı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kanuni sondaj gemisi ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

Bakan Dönmez'den ''Kanuni'' paylaşımı
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Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "13 Ekim'de Mersin'den yola çıkan Kanuni sondaj gemimiz, Çanakkale Boğazı'ndan 'Şehitler Abidemizi' selamlayarak çıktı. Bugün Haydarpaşa Limanı'na ulaştı. Gemimiz, boğaz geçiş hazırlıkları ve kule sökümünün ardından demir alacak. Hedefimiz, yeni keşifler, yeni müjdeler" ifadelerini kullandı.

Karadeniz'de arama faaliyetinde bulunacak olan Kanuni sondaj gemisi, kule sökümünün ardından İstanbul Boğazı'nı geçip, Karadeniz'e açılacak.

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