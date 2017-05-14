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  3. 14 Mayıs 2017 14:20

Bakan Eroğlu'ndan piknikçilere uyarı

Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, piknik yapan vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Bakan Eroğlu'ndan piknikçilere uyarı
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Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, piknik yapanlara uyarılarda bulunarak, "Piknik yapanlar bütün çöplerini, kırdığı şişeleri, camları toplasın. Ormanı tertemiz aldığı gibi tertemiz bıraksın. Yangın çıktığında da Alo 177 hattına hızlıca bildirilirse seviniriz." dedi.

Bakan Eroğlu, katıldığı Şuhut Bölge Yatılı Erkek Kur'an Kursu Hafızlık töreninin ardından, havanın ısınmasıyla birlikte vatandaşların piknik alanlarına yöneldiğini belirterek, piknik yapanlara çeşitli uyarılarda bulundu.

Yazın ormanlarda çıkan yangını söndürmenin çok zor ve zahmetli olduğuna işaret eden Bakan Eroğlu, yangınlarda şehitler verdiklerini de anımsattı.

Piknik yapanların işleri bittiğinde mutlaka yaktıkları ateşi söndürmeleri gerektiğini vurgulayan Eroğlu, "Ateş yakılmasın' şeklinde bazen yasak koyuyoruz. Bunlara riayet edilsin. Piknik yapanlar bütün çöplerini, kırdığı şişeleri, camları toplasın. Ormanı tertemiz aldığı gibi tertemiz bıraksın. Yangın çıktığında da Alo 177 hattına hızlıca bildirilirse seviniriz. Çünkü ne kadar erken müdahale olursa o kadar hızlı söndürülür. İnşallah bu yıl da rahat bir yaz geçiririz." diye konuştu.

"Anneler başımızın tacı"

Bakan Eroğlu, Anneler Günü'ne ilişkin de "Aslında her gün Anneler Günü. Bütün anneler, bilhassa şehitlerimizin anneleri çok önemli. Bütün hepsinin Anneler Günü'nü tebrik ediyorum. Allah iki cihanda onları aziz eylesin. Anneler başımızın tacı." değerlendirmesini yaptı.

AA

orman ve su işleri bakanı , veysel eroğlu , piknik