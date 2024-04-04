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Bakan Fidan, ABD’li mevkidaşı ile görüştü

Bakan Fidan, ABD’li mevkidaşı ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Belçika'ya gitti ve burada ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika’da diplomasi trafiğini sürdürüyor. Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde geldiği Brüksel’de ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü.

FİDAN BELÇİKA'DAN AYRILDI

Diplomatik kaynaklar, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın NATO Dışişleri Bakanları Toplantısının tamamlanmasının ardından TSİ 18.15’te Belçika’nın başkenti Brüksel’den ayrılarak Ankara’ya hareket ettiğini aktardı. Bakan Fidan, NATO Karargahında düzenlenen toplantının dün ve bugünkü oturumları sırasında mevkidaşları ile ikili görüşmeler yaptı.

Etiketler mevkidaş ALMANYA blinken
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