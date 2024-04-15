Bakan Fidan, BM Sekreter ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Guterres'in ayrıca Kıbrıs konusu ve Karadeniz’de seyrüsefer güvenliğini değerlendirdiği kaydedildi.

Guterres, İran'ın cumartesi akşamı İsrail'e saldırısının ardından toplanan BM Güvenlik Konseyi'nde itidal çağrısı yapmıştı.

"ŞU AN TANSİYONU DÜŞÜRME ZAMANI"

Genel Sekreter, Orta Doğu'da artan gerginliğin bölge ve dünya için tehlikeli olduğuna dikkati çekerek, "Şu anda itidal ve tansiyonu düşürme zamanı" demişti.

Guterres ayrıca Gazze'deki insani krizin büyüdüğünü ve bölgede acil bir ateşkesin gerekliliğini vurgulayarak hem rehinelerin serbest bırakılması hem de bölgeye insani yardımların ulaştırılması için herkesin üzerine sorumluluk düştüğüne işaret etmişti.