Bakan Fidan Gazze için İngiltere ve Fransa'ya gidecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Gazze gündemiyle Londra ve Paris'te temalarda bulunacak.

Türkiye'nin Gazze için yürüttüğü diplomasi trafiği devam ediyor. Bu kapsamda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın önemli bir ziyaret gerçekleştirecek. Bakan Fidan, İslam ülkeleri dışişleri bakanlarından oluşan eylem grubu ile birlikte Londra ve Paris'te temaslarda bulunacak.

Riyad'da gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'nde, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 7 İslam ülkesinin dışişleri bakanlarından oluşan bir eylem grubu kurulmuştu. Eylem grubu, savaşın durdurulması ve kalıcı barışın sağlanması amacıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üye ülkelerde diplomatik temaslarda bulunacaktı.

Çin ve Rusya ziyaretlerini tamamlayan eylem grubu, yarın da İngiltere ve Fransa'da temaslarda bulunacak. Çin ve Rusya temaslarına katılamayan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, eylem grubunun Londra ve Paris'te gerçekleştireceği görüşmelere katılacak.