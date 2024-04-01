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Bakan Fidan ile Bakan Güler görüştü

Bakan Fidan ile Bakan Güler görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, "Bakanımız Hakan Fidan, Dışişleri Bakanlığımızın Resmi Konutunda Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile bir araya geldi" denildi.

Etiketler görüşme bakan fidan güler
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