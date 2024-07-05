Bakan Fidan İlham Aliyev ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Gayrıresmi Zirvesi'ne katılmak amacıyla geldiği Azerbaycan'ın Şuşa kentinde, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı kabul etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Fidan'ın, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından kabul edildiği bildirildi.

Fidan, yarın zirve öncesinde TDT Dışişleri Bakanları Konseyi'ne katılacak ve zirvede Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a eşlik edecek.