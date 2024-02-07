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Bakan Fidan, Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı ile görüştü

Bakan Fidan, Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Trablus'ta Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed El Menfi ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya'nın başkenti Trablus'ta temaslarını sürdürüyor.

Bakan Fidan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed El Menfi ile bir araya geldi.

Etiketler libya bakan fidan görüşme
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