Bakan Fidan, Meksikalı mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere geldiği Brezilya’da Meksika Dışişleri Bakanı Alicia Barcena Ibarra ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere geldiği Brezilya’da temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, Rio de Janerio şehrinde Meksika Dışişleri Bakanı Alicia Barcena Ibarra ile bir araya geldi.